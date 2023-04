No passado domingo, o padre Teodoro Dias de Sousa celebrou a missa, como habitualmente, na Malveira e na Venda do Pinheiro (paróquias de Mafra). No final das celebrações, comunicou aos fiéis que se afastaria das suas funções até à conclusão do inquérito em curso no Patriarcado de Lisboa, no âmbito do relatório da Comissão Independente sobre os Abusos Sexuais na Igreja.









