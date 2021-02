O padre Miguel Neto foi vacinado contra a Covid-19 por ser dirigente ativo de dois lares geridos pelo Centro Social e Paroquial de Santa Maria de Tavira.





O pároco assumiu aoque recebeu a vacina “não como padre, mas como elemento da direção de uma instituição que trata de pessoas idosas”.Miguel Neto garante que tem “contacto direto com os idosos” e recebeu a vacina no mesmo dia que os utentes e funcionários do Centro Intergeracional da Pégada. O pároco também gere o Lar de Santa Maria, onde apenas um dos idosos ainda não foi infetado.