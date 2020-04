Padres de Angra do Heroísmo estão a ponderar layoff

Mais de meia centena de padres nos Açores poderão aderir ao regime de layoff, devido à quebra de receitas. Quem o diz é o ecónomo da Diocese de Angra, António Henrique Pereira.



"Tendo em conta que a maior parte, senão todas as paróquias, a única fonte de receita que têm são as ofertas, os contributos ou os donativos que os fiéis fazem e as coletas que fazem nas próprias celebrações, estando as igrejas fechadas, estando as pessoas condicionadas nas suas deslocações, evidentemente que as receitas caíram", afirmou o pároco à Lusa. Nos Açores, existem 165 paróquias e os párocos de 57 dependem em exclusivo das receitas das missas e dos donativos dos fiéis. A solução é inédita na diocese, e que se saiba também no País, mas recebeu parecer jurídico favorável do Governo Regional.

Recorde-se que recentemente, o Bispo de Angra, D. João Lavrador, mostrou-se muito apreensivo com o impacto económico da pandemia. "Provavelmente vamos voltar a uma pobreza maior do que aquela que tivemos há pouco tempo", disse à Renascença.





