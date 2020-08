Padres de quarentena não recebem salário

Mais de trinta padres e pelo menos um bispo (D. Manuel Linda, bispo do Porto), que desde o início da pandemia tiveram de cumprir os 14 dias de quarentena obrigatória, por terem contactado com alguém infetado com Covid-19, não receberam um cêntimo ao longo desse período.









É que, apesar de fazerem descontos para o IRS e para a Segurança Social (23,8%), os párocos e os bispos, segundo o que ficou estipulado na revisão de 2004 da Concordata (acordo entre Portugal e a Santa Sé), não têm direito ao subsídio de baixa médica. O desconto, de um ordenado entre os 850 e os mil euros, serve apenas para efeitos de reforma. Fora desta realidade estão os padres que desempenham outras funções.

O padre António Magalhães de Sousa, pároco no arciprestado de Amares (arquidiocese de Braga), esteve 14 dias fechado em casa por ter contactado com um paroquiano infetado. Fez o teste, deu negativo, mas teve de cumprir a quarentena.





Não se queixa do facto de não ter tido direito a ordenado nesse período porque, afirma, “o padre tem sempre forma de resolver os problemas e não tem família para sustentar”, mas diz não perceber a rigidez do confinamento, “ao ponto de não poder fazer uma caminhada sozinho pelo monte”.





“O que considero injusto, e tenho paroquianos nas duas situações, é que quem fica em quarentena recebe cem por cento do ordenado e quem é infetado recebe menos de 70 por cento, porque tem de meter baixa”, explica o sacerdote.





A Igreja Católica tem enfrentado com sucesso a pandemia, cumprindo com rigor as regras da DGS. “As pessoas têm sido cumpridoras. Vêm à igreja de máscara e, tirando algumas situações no início, até na comunhão mantêm a distância”, disse ao CM o padre Paulo Terroso, reitor dos Congregados.

Santuário reforça medidas preventivas



Esperando um número elevado de peregrinos na Peregrinação Aniversária de agosto, a Reitoria do Santuário de Fátima vai reforçar as medidas preventivas, relativas à Covid-19. Evitar aglomerados em algumas zonas, nomeadamente junto à Capelinha das Aparições, é uma das preocupações. n





D. José Traquina preside em Fátima



D. José Traquina, bispo de Santarém e presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e da Mobilidade Humana, vai presidir às celebrações do 12 e 13 de agosto no Santuário de Fátima. Esta peregrinação, marcada pela diáspora, vai receber sete grupos estrangeiros organizados.





saiba mais



2851



É o número de padres ao serviço das dioceses portuguesas. Destes, cerca de 2000 desempenham as funções de pároco.





Metade dos fiéis na missa



Por causa da Covid-19, as missas perderam cerca de metade dos fiéis. Assim, hoje irão à missa pouco mais de um milhão de portugueses.





Comunhão apenas na mão



A norma canónica indicava preferencialmente comunhão na boca, mas a Covid obrigou a alterar radicalmente a regra.