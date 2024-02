Os agentes pastorais do Patriarcado de Lisboa estão a receber formação sobre como lidar com pessoas vulneráveis, nomeadamente com crianças e jovens. A ação estende-se até ao final deste mês. Entre as diretrizes estão, por exemplo, o facto de os agentes estarem proibidos de ficar sozinhos com crianças ou até fotografarem ou filmarem um menor.









