O processo de vacinação tinha começado há poucos dias no nosso país, quando o gerente de um lar de idosos do Porto decidiu inscrever a sua mulher nas listas de pessoas elegíveis, apesar de ela não pertencer a nenhum dos grupos prioritários. Enganando os serviços de saúde do Estado - e sempre como se fosse uma profissional a trabalhar na instituição -, foi inoculada contra a Covid-19 nos dias 23 janeiro e 13 de fevereiro do ano passado.









O caso foi comunicado ao Ministério Público (MP) que, após investigação, decidiu que tanto o arguido como a sua mulher - também ela arguida por vacinação irregular -, podem beneficiar da suspensão provisória do processo e não serem julgados. Mas, para tal, têm de cumprir várias imposições no período de seis meses: o dono do lar e a própria instituição residencial têm de pagar ao Estado um total de dois mil euros; já a mulher tem de cumprir 160 dias de trabalho comunitário.

Caso cumpram as injunções e não voltem a cometer crimes da mesma natureza, o processo será arquivado. Se não o fizerem são julgados. Em causa está um crime de furto e de um de falsificação de documentos, ambos punidos com pena de prisão até três anos. O MP diz que o arguido “agiu concertadamente” para enganar o Estado.



Máscaras no interior



O fim do uso de máscara nos espaços interiores está já a ser equacionado, mas isso só acontecerá quando diminuir a mortalidade, disse a diretora-geral da Saúde. “Temos um marco importante a cruzar”, diminuir a mortalidade para 20 óbitos por milhão de habitantes, notou Graça Freitas. “As crianças estão habituadas”, afirmou sobre o uso de máscaras nas escolas.





Nova etapa a 3 abril



Portugal está na primeira fase de redução de medidas. A DGS estima que a entrada na segunda etapa aconteça a 3 de abril. Graça Freitas sublinhou esta quinta-feira que os contactos de alto risco (coabitantes que não têm ainda a dose de reforço) passam a fazer dois testes rápidos de antigénio para compensar o facto de não estarem isolados.