Página do PCP na internet está com "problemas de acesso"

A página oficial do PCP na internet está com "problemas de acesso", confirmou esta sexta-feira fonte do partido à agência Lusa, sem identificar o motivo das falhas.

Contactada pela Lusa, fonte do PCP confirmou que o 'site' está com "problemas de acesso", mas não confirmou qual a origem do problema, que parece estar a afetar não só o 'site' do partido, mas também as páginas das estruturais locais, como, por exemplo, de Lisboa, Porto, Coimbra ou Évora, conforme confirmado pela Lusa.

No entanto, a página oficial na internet do Avante!, jornal associado ao PCP, continua acessível.

A Lusa constatou que o 'site' do PCP está inoperacional pelo menos desde as 17h00. O acesso à página foi reestabelecido por momentos, mas, entretanto, ficou novamente indisponível. Às 18h10 continuava inacessível.