Morreu o pai do Serviço Nacional de Saúde aos 82 anos

António Arnaut alertou para risco de o acesso à saúde estar reduzido a “um serviço residual para pobres”.

Por Diana Ramos | 01:30

Foi ainda jovem que se bateu contra o Estado Novo ao participar na comissão distrital de Coimbra da candidatura presidencial de Humberto Delgado. Esteve na fundação do PS, em 1973, mas foi como ministro dos Assuntos Sociais, no II Governo Constitucional de Mário Soares, que o seu trabalho mais marcou o País, ao criar o Serviço Nacional de Saúde. António Arnaut, advogado, morreu esta segunda-feira aos 82 anos, em Coimbra. Dias antes, deixou uma mensagem na qual frisou o risco de o acesso à saúde estar reduzido a "um serviço residual para pobres".



Desde o início do ano que o histórico socialista já não fazia aparições públicas, dado o agravar das condições físicas motivado pela doença oncológica que combatia há anos. Com o ex-líder do BE João Semedo escreveu o livro ‘Salvar o SNS - Uma nova Lei de Bases da Saúde para defender a democracia’, lançado em janeiro, mas falhou a apresentação. Este fim de semana, partilhou uma mensagem com o Congresso da Fundação para a Saúde, em que frisava que "é preciso reconduzir o SNS à sua matriz constitucional".



Mais do que a figura política – área de que se foi desligando –, foi o caráter consensual de Arnaut que uniu as diferentes áreas políticas e os profissionais do setor da Saúde na despedida ao ‘pai do SNS’. Marcelo Rebelo de Sousa recordou-o como um "cidadão impoluto" e um "lutador pela democracia". Já o primeiro-ministro sublinhou a perda de uma grande "referência para a causa pública". "Continuemos o combate de toda a sua vida", desafiou.



O Grande Oriente Lusitano, de que foi Grão-Mestre, lembrou a passagem ao Oriente Eterno daquele que "será sempre um exemplo para todos os maçons".



PERFIL

António Duarte Arnaut nasceu em Penela a 28 de janeiro de 1936. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra e foi ministro dos Assuntos Sociais no Governo de coligação PS/CDS. Foi deputado e, de 2002 a 2005, Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano.



A paixão pela escrita ganhou-a na infância, com o avô, na aldeia da Cumeeira. Foi ainda grande amigo de Miguel Torga.