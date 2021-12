O Tribunal de Leiria ordenou o “regresso imediato” a França, para junto da mãe, de uma menina de 9 anos, por considerar que está “retida ilicitamente em Portugal” junto do pai, que reside em Leiria. A menina veio passar as férias de verão com o pai, Anthony Nunes, de 36 anos, que acusa a ex-mulher de maus-tratos e de violência doméstica - a vítima é a criança e por isso quer “protegê-la”, mantendo-a junto de si.