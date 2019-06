Pai inventa solução insólita para apagar manuais escolares após medida polémica das escolas

Luís Elvas é um dos muitos pais que têm de entregar os manuais escolares gratuitos às escolas no final do ano letivo, com os exercícios realizados pelos filhos devidamente apagados, uma medida que tem gerado indignação junto dos encarregados de educação.

Perante esta necessidade, Luís Elvas gravou um vídeo onde partilha uma técnica que promete poupar tempo e borracha: utilizar um berbequim com uma borracha na ponta da broca para limpar os manuais mais depressa.

O vídeo, partilhado na página pessoal do Facebook na quarta-feira à noite, já conta com mais de 100 mil visualizações e mais de 3 mil partilhas.