País a desconfinar: o regresso à vida 'normal'

São Pedro foi amigo dos portugueses no dia em que se viveu o início de uma nova fase de desconfinamento. Com o sol e as temperaturas amenas, as esplanadas ganharam vida depois de meses em que as cadeiras estiveram empilhadas e as mesas encostadas a um canto – quem ganhou foram os cafés e restaurantes, que (re)começaram uma nova normalidade.







Um pouco por todo o País, regressaram também os mercados e feiras de rua sem restrições, levando muitos às bancas para fazer as compras para casa ou apenas para dois dedos de conversa com os feirantes, depois de várias semanas de afastamento. Abriram também as lojas com menos de 200 metros quadrados, levando mais gente e animação às ruas das vilas e cidades –e foram muitos os que aproveitaram para poder comprar roupa e acessórios, entre outras coisas, algo impossível de fazer presencialmente até agora.





Nas escolas, o dia de ontem foi de regresso ao ensino presencial para meio milhão de alunos dos 2º e 3º ciclos (5º ao 9º ano de escolaridade). Um regresso com a certeza de que os professores e os funcionários não docentes já estão vacinados, pelo menos com a primeira dose, e que a escola é, de momento, um local mais seguro que há umas semanas. Também regressaram as atividades desportivas de baixo risco, e os ginásios voltaram a abrir, sem aulas de grupo.