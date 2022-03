Uma bebé com 16 dias morreu esta sexta-feira em Avelar, Ansião, aparentemente vítima de uma doença súbita, mas só a autópsia poderá ajudar a determinar as causas da morte. Os pais ficaram em estado de choque e tiveram de receber apoio psicológico.A menina encontrava-se na cama com os pais e quando a mãe se preparava para a alimentar terá verificado que não reagia.