Pais acordam com o filho bebé inanimado na Guarda

Vítima tinha seis meses. A PJ está a investigar as circunstâncias da morte.

Por A.S. | 08:50

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias da morte de um bebé de 6 meses na madrugada desta quarta-feira, na Guarda.



O alerta foi dado pelos pais da criança, dois jovens de 16 e 17 anos, que estão à guarda da avó de um deles, numa casa no centro da cidade. O bebé estaria a dormir entre os progenitores, que se depararam com o corpo inanimado quando acordaram.



Os meios de socorro encontraram-se já com a vítima em paragem cardiorrespiratória, que se revelou irreversível. O CM apurou que tudo indica que tenha sido morte súbita.



O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal da Guarda para ser autopsiado.