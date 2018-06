Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais acusam creche de maus-tratos a bebé em Castelo Branco

Lourenço tinha oito meses quando sofreu as lesões que lhe provocaram deficiências.

Por Alexandre Salgueiro | 01:30

Uma família de Castelo Branco acusa o Centro Social dos Padres Redentoristas de maus-tratos ao filho, quando este tinha 8 meses, mas não consegue levar a instituição e os funcionários a tribunal. O bebé terá sofrido lesões na creche que lhe provocaram perda parcial de visão e deficiências motoras e intelectuais profundas, que o tornam completamente dependente dos pais.



O caso ocorreu a 10 de agosto de 2016. Diana Farinha e Carlos Alcobia, de 37 e 45 anos, deixaram pela primeira vez o filho, Lourenço, na creche do estabelecimento às 09h30 e foram buscá-lo às 14h20.



"O menino estava deitado numa espreguiçadeira e quando pegámos nele percebemos que estava hipotónico, inconsciente e sem reação", recorda a mãe. O bebé foi transportado de emergência para o hospital de Castelo Branco e depois para Coimbra, onde lhe foi diagnosticado síndrome de bebé abanado. Lourenço chegou a estar em coma.



"A investigação apurou que alguma coisa grave ocorreu nas cinco horas em que o Lourenço ficou ao cuidado da instituição, mas não conseguiu atribuir a responsabilidade a nenhuma das funcionárias e, por isso, o Ministério Público não quer levar o caso a tribunal", diz Carlos Alcobia, que já viu serem recusados dois pedidos de abertura de instrução.



"Sentimos uma grande revolta porque nos parece que os culpados pelo que aconteceu nunca vão ser responsabilizados", afirma Diana.



O Correio da Manhã contactou a administração do Centro Social dos Padres Redentoristas de Castelo Branco, que recusou comentar o caso.



PORMENORES

Pais ilibados

A investigação ilibou os pais e ficou provado que o bebé chegou saudável ao Centro Social. "Se chegou bem e saiu com lesões, é porque algo de errado se passou", acusa a mãe de Lourenço.



Sem ajuda

"A instituição não acionou qualquer tipo de seguro. Somos nós que estamos a suportar todas as despesas dos tratamentos e da fisioterapia do Lourenço", afirma Diana Farinha.



Dificuldades

Com mais uma filha, de 9 anos, a família passa dificuldades. "A Diana deixou de trabalhar para ficar em casa com o Lourenço. Tenho que trabalhar mais para fazer face às despesas", diz Carlos.