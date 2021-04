País atinge 10 milhões de testes à Covid-19 com recorde de 94 mil num dia

Portugal atingiu na passada terça-feira um número recorde de testes à Covid-19, com mais de 94 mil rastreios realizados em apenas um dia, revelou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde. António Lacerda Sales adiantou ainda que o País chegou ontem aos 10 milhões de testes diagnósticos realizados desde o início da pandemia.

"No início de março de 2020, tínhamos pouco mais de dois mil testes. Atingimos 10 milhões de testes hoje [ontem], em números redondos, e fazemos mais de 970 mil testes por milhão de habitantes. Há dois dias tivemos um recorde diário: mais de 94 mil testes", disse Lacerda Sales, numa visita ao Hospital de Santo André, em Leiria. O governante defendeu que a massificação de testagem nada tem a ver com um aumento de incidência da Covid-19 em Portugal, tendo sublinhado que, estando "mais capacitados para enfrentar o problema de frente", é preciso "testar para encontrar" os casos positivos.

No último fim de semana foram vacinadas mais de 180 mil pessoas. A imunização é um verdadeiro teste "à capacidade de planeamento e de organização" do País, referiu o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que espera, na próxima semana, que os portugueses já possam inscrever-se para a vacinação num sítio da internet criado para o efeito.



Portugal acompanha normas do regulador

Portugal tem "acompanhado as decisões e recomendações da EMA", disse Lacerda Sales, sobre a vacina da Janssen.



Vacinação tem sido ajustada à realidade

O processo de vacinação em Portugal "tem sido muito gradual, progressivo e ajustável à realidade", notou Lacerda Sales.