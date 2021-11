Portugal continental registava na última semana 231 surtos ativos. De acordo com dados fornecidos pela Direção-Geral da Saúde ao CM, a maior parte dos surtos (132) ocorrem na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 37 no Centro, 29 no Norte, 17 no Alentejo e 16 no Algarve. Há 41 surtos em lares de idosos, num total de 908 casos, “parte dos quais estarão recuperados”. Nas escolas, creches e estabelecimentos de Ensino Superior, registavam-se 111 surtos ativos no dia 2, terça-feira, totalizando 979 casos de Covid-19, “que dizem respeito a alunos, profissionais e coabitantes dos mesmos”. Há 8 surtos em instituições de saúde, com 128 casos confirmados. Um surto ativo é constituído por dois ou mais casos com ligação epidemiológica entre si no tempo e no espaço.













‘Casa aberta’ a partir de segunda-feira

O reforço da vacina contra a Covid-19 vai funcionar em ‘casa aberta’ para quem tem 80 ou mais anos a partir de segunda-feira. O autoagendamento a partir dos 75 já é possível.



A Autoridade Nacional do Medicamento registou 18 155 reações adversas às vacinas contra a Covid-19 em Portugal, das quais 6475 consideradas graves.

No relatório epidemiológico desta sexta-feira, o número de concelhos em risco elevado e muito elevado de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 aumentou para 29. Em risco extremo está um, Pampilhosa da Serra. Já o relatório de Monitorização das Linhas Vermelhas alerta para a inversão da tendência da pressão da pandemia nos serviços de saúde. Apesar de ainda ser reduzida, está com tendência crescente, confirmada pelo aumento de internamentos em Cuidados Intensivos. A taxa de incidência de casos por 100 mil habitantes está em 110 a nível nacional (164 no Algarve e 150 no Centro, regiões com maior risco). Esta sexta-feira, o investigador Miguel Castanho considerou inevitável que, com a evolução da pandemia na Europa, a chegada do inverno e o aproximar do Natal, se mantenham algumas medidas de proteção e reforcem outras.