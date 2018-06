Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais culpam médico por bebé morto

Por L.R. | 08:38

"Se o médico tivesse internado a minha mulher se calhar, a esta hora, o meu filho ainda estaria vivo". O desabafo é de Filipe Rodrigues, cujo filho deveria nascer na próxima segunda-feira.



Mas Mateus morreu na barriga da mãe, Cláudia Rodrigues, horas depois da grávida ter ido a uma consulta no hospital de Braga.



"Queixou-se de dores e sangramento no dia 15. No dia 17, já não sentia o bebé", recorda o homem, revoltado pela forma como diz ter sido tratado pelo hospital.



"Na consulta das 35 semanas de gestação, a utente não referiu ter quaisquer dores nem perdas de sangue", disse ao CM o hospital. A autópsia não foi ainda realizada.