Pais de bebé Matilde já ajudaram 42 crianças

Juntamente com o número avançado, os pais da bebé de oito meses que sofre de Atrofia Muscular Espinhal de tipo I, dão ainda a conhecer o nome das crianças apoiadas.





Foi numa publicação feita esta quarta-feira na rede social Facebook que Carla e Miguel Sande revelaram que, até ao momento, já ajudaram 42 crianças com os donativos acumulados no âmbito do apoio à bebé Matilde, filha do casal.Juntamente com o número avançado, os pais da bebé de oito meses que sofre de Atrofia Muscular Espinhal de tipo I, dão ainda a conhecer o nome das crianças apoiadas.

Além das crianças que dizem já ter ajudado, Carla e Miguel avançam ainda alguns dos progressos que têm visto na filha.







"As

fisioterapias têm corrido muito bem e tenho me portado lindamente nos alongamentos... que são difíceis", escreveram os pais de Matilde revelando que a bebé está a "a evoluir bem".A bebé já consegue segurar "os brinquedos com as duas mãos" e brincar "para cima e para baixo". A "cada dia que passa tenho mais controlo no pescoço e aguento mais tempo sentadinha, comecei a dizer que não com a cabeça", desvendam Carla e Miguel na publicação.A menina a quem foi, em agosto, administrado o medicamento "mais caro do mundo", Zolgensma, evoluiu também ao nível das expressões. "Cada vez grito mais alto e palro mais", escrevem os pais.