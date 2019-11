Pais de bebé Matilde revelam nomes das 38 crianças que já ajudaram

"Mais ativa e atenta" com "reflexos e movimentos que não tinha" são alguns dos progressos de Matilde. "A fisiatra ficou surpreendida", revelam.



"Tenho estado benzinha, refilona, sempre muito atenta e muito conversadora", concluem ainda.



De recordar que Matilde sofre de Atrofia Muscular Espinhal de tipo I e já recebeu o tratamento conhecido por ser o "mais caro do mundo".







Foi numa publicação feita no Facebook que Carla e Miguel Sande decidiram revelar os nomes de todas as crianças que já conseguiram ajudar.São 38 nomes de bebés e crianças que beneficiaram do apoio dos pais da pequena Matilde. Um apoio conseguido através da angarianção de fundos que Carla e Miguel realizaram antes de o Estado lhes pagar o tratamento para o medicamente "milagre" mais caro do mundo.Além das crianças que dizem já ter ajudado, Carla e Miguel avançam ainda os progressos que têm visto na filha.A menina conta já com sete meses feitos e tem vindo a progredir lentamente.