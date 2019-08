Pais de Matilde já retiraram 60 mil euros da conta solidária

Carla Martins e Miguel Sande, pais de Matilde, a bebé de apenas quatro meses que luta contra a forma mais grave de Atrofia Muscular Espinhal (AME) já retiraram entre 50 mil e 60 mil euros da conta solidária criada para financiar a compra do medicamento mais caro do Mundo - Zolgensma. O medicamento milagre, que acabou comparticipado a 100% pelo Estado, foi administrado a Matilde e Natália, na terça-feira.A conta, cujo saldo chegou a ultrapassar os 2,5 milhões, guardava esta quinta-feira 2 478 061,55 euros em donativos, revelaram os pais de Matilde, em conferência de imprensa. Só para a bebé utilizaram quatro mil euros, destinados a financiar um ano de sessões de fisioterapia, três vezes por semana."O dinheiro está na conta da Matilde, não está na conta dos pais. Existe o dinheiro e é com esse dinheiro que estamos a ajudar outras famílias", explicam os pais da Matilde, adiantando que o montante já permitiu apoiar cerca de uma dezena de famílias.A conta solidária encontra-se a ser "monitorizada" pela Caixa Geral de Depósitos, pelo que "se for detetado algum movimento que o banco ache que não é correto é imediatamente reportado às autoridades", explica Carla Martins. O último extrato da conta de Matilde - que reagiu bem ao tratamento - foi conhecido a 4 de julho e não voltou a ser publicado nas redes sociais "por razões de segurança", revela."Há um mês e meio que a conta não recebe mais dinheiro", avançou o pai de Matilde.