Pais de menino de Braga com cancro recebem telefonema do Papa Francisco

Uma família de Braga recebeu esta quarta-feira um telefonema supresa do Papa Francisco depois de ter enviado uma carta Sumo Pontífice a relatar a história do filho.Depois da doença ter sido diagnosticada em setembro de 2019, Tomás foi tratado no IPO do Porto. Graças ao movimento de angariação de fundos "Pelos Sonhos do Tomás", os pais conseguiram viajar até Espanha, no passado mês de fevereiro, movidos por um tratamento experimental.Esta quarta-feira, a mãe do menino partilhou na rede social Facebook que a família tinha recebido uma chamada do Sumo Pontífice.