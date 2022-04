O processo com o pedido de indemnização dos pais de Rodrigo, que ficou conhecido como bebé sem rosto, por ter nascido sem olhos, sem nariz e sem parte do crânio, a 7 de outubro de 2019, vai dar entrada na próxima semana na Justiça. A informação foi confirmada ao CM pelo advogado João Camolas, que representa os pais do menino de 2 anos e meio.









Ver comentários