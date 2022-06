Carlos Salsas, natural de Murçós, Macedo de Cavaleiros vive desde março, em conjunto com a mulher, o maior pesadelo da vida de qualquer pai: a pequena Camilla, de 15 meses, luta contra um tumor raro e agressivo no cérebro. Cerca de 11% das crianças com este diagnóstico vivem apenas mais nove meses.













