País dividido em três regiões nas vagas para o ensino superior

No dia em que mais de 64 mil alunos realizaram os exames de Física e Química e Geografia do ensino secundário, o Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior enviou para publicação em Diário da República o despacho orientador para fixação de vagas no ensino superior público.O documento confirma a introdução de um critério de excelência para determinar o número de vagas, que se aplica a todo o país, mas também a aplicação de critérios distintos, dividindo o país em três regiões.O despacho permite que em todas as instituições haja um aumento das vagas, entre 5 % e 15%, nos cursos em que o número de candidatos com média de pelo menos 17 valores seja superior ao número de lugares abertos. Lisboa e Porto, que perderam 1100 lugares em 2018, podem ser aqui beneficiados. Já nos cursos sem qualquer candidato com média de 17, as instituições das duas maiores cidades terão de reduzir o número de vagas em 5%.As outras regiões do litoral fora de Lisboa e Porto ficam obrigadas a não exceder o total de vagas do ano passado, o que pode implicar reajustes entre cursos, caso haja aumento de vagas ditado pelo índice de excelência. Nas regiões de menor procura, a maioria no interior do País, cada instituição tem a possibilidade de aumentar as vagas em três cursos considerados estratégicos para a especialização da instituição."Fiz o exame de Geografia o ano passado. Este ano quis fazer melhoria e achei o exame mais acessível em relação ao último.""Fiz o exame de Física e Química para melhorar a nota e conseguir mudar de curso. Acho a matéria fácil. As rasteiras no exame são o problema.""Talvez por fazer a prova de Física e Química num ambiente de mais pressão a tenha achado mais complicada do que as que tenho realizado. Era muito grande para duas horas e meia.""Correu bem. Este exame de Geografia foi mais fácil do que aquilo que estava à espera. Fiz alguns exames que achei mais difíceis.""Resolvi exames dos anos anteriores, que achei difíceis relativamente à matéria que dávamos. Este de Geografia foi bastante acessível.""Era muita matéria nesta prova de Geografia e não consegui conciliar a matéria com os exames. A escolha múltipla costuma ser difícil porque as respostas são muito parecidas."Os cursos de Medicina ficam excluídos das novas orientações para abertura e fecho de vagas e deverão manter os 1517 lugares dos últimos anos.No diploma enviado esta quarta-feira para publicação, o Governo recomenda o reforço da oferta em duas áreas consideradas essenciais ao País: competências digitais e ciências de dados.O diploma proíbe a abertura de vagas nos cursos que nos últimos 3 anos tiveram menos de 10 novos alunos.A Sociedade Portuguesa de Física considerou que a prova de Física e Química A teve um grau de dificuldade "inferior aoda 1ª fase de 2018".