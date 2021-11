Os pais dos dois alunos de Vila Nova de Famalicão que faltaram às aulas de Cidadania e Desenvolvimento exigem o fim do processo no Tribunal de Menores e rejeitam "estatuto especial"."Nunca exigimos um estatuto especial, estatuto esse que desde já rejeitamos. Apenas norteamos as nossas ações e procedimentos à luz do direito vigente em Portugal", dizem os pais, em comunicado divulgado esta sexta-feira.