Pais e diretores concordam que prioridade é assegurar um ano letivo normal

O arranque oficial do ano letivo está à porta e pais e diretores escolares concordam que a prioridade deve ser assegurar as condições para se ter um ano normal com alunos sempre na escola, como não acontece há dois anos.

Há um ano, os representantes dos diretores escolares antecipavam um ano letivo atípico, com regras estritas de segurança sanitária face à pandemia da covid-19. Do lado das famílias, as escolas mereciam confiança, mas sabia-se que os 10 meses seguintes seriam um desafio.

Hoje, a menos de um mês do arranque oficial de um novo ano, a situação é muito diferente. O processo de vacinação continua a todo o vapor, mais de 70% da população tem a vacinação completa e o comboio já apanhou as crianças e jovens a partir dos 12 anos.