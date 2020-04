Pais e filhos desencontrados nos transportes públicos para evitar concentrações em tempos de pandemia

O Governo está a organizar os horários do 11º e 12º anos, os únicos na escolaridade obrigatória que vão regressar às aulas presenciais este ano letivo, em princípio a 4 de maio, para que a hora de entrada na escola seja o mais tarde possível, de forma a que esses alunos (normalmente jovens entre os 16 e os 18 anos) não tenham de se cruzar nos transportes públicos com quem vai para o emprego, incluindo os próprios pais. Nas escolas e transportes será obrigatório o uso de máscara.

Esse desencontro de horários será possível de executar porque só haverá 22 disciplinas presenciais. E, de acordo com o decidido em Conselho de Ministros de 9 de abril, com "distanciamento social (aulas, salas, turmas) e justificando-se as faltas dos alunos cujos encarregados de educação optem por não deixar frequentar".





A partir de 4 de maio regressam também gradualmente as aulas presenciais às universidades e institutos politécnicos, o que irá criar ainda maior pressão nos transportes públicos. Nessa altura de regresso às aulas presenciais, em que se prevê ainda, com o final da terceira fase do estado de emergência marcada para dia 2 de maio, um retomar de muitos lugares nas empresas - apesar de o Governo manter o apelo ao teletrabalho - deverá ser reforçada a oferta de transportes públicos, vai exigir o Governo às empresas.Têm existido queixas de que a baixa frequência de comboios e autocarros, nas zonas suburbanas de Lisboa e Porto, não permite o distanciamento social recomendado pela Direção-Geral da Saúde. A forma como os transportes vão suportar o desconfinamento está a ser encarada como decisiva para o sucesso das medidas.Esta segunda-feira retoma em força o Secundário. Haverá sessões (aulas) síncronas (videoconferência de presença online obrigatória) e assíncronas (podem não ser em tempo real com o professor, e o aluno deverá gerir o tempo e trabalho).