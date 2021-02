Quase dois terços dos pais (64%) admitem ter ficado sobrecarregados e a viver momentos de stress com o apoio aos filhos no trabalho escolar durante o primeiro confinamento. As conclusões são de um novo estudo das universidades Nova de Lisboa, de Granada e de Lille que acompanhou os hábitos de 3900 famílias em Portugal, Espanha e França com alunos dos 3 aos 16 anos.