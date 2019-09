Pais fecham jardim de infância a cadeado em Barcelos contra falta de condições

Os pais dos alunos do Jardim-de-Infância de Negreiros, em Barcelos, distrito de Braga, fecharam esta segunda-feira a escola a cadeado, em protesto contra a "completa falta de condições" do recinto exterior.O presidente da Associação de Pais, António Campos, disse à Lusa que, na prática, as crianças têm de passar todo o ano letivo "fechadas nas salas"."No espaço que deveria ser de recreio, não há absolutamente nada. Nem um simples escorrega. As crianças não têm como se divertir", referiu.Disse ainda que o piso exterior "é irregular", tendo já uma "inspeção" aconselhado a que as crianças "não andem por lá, por razões de segurança"."É uma completa falta de condições", afirmou.Disse que em 2017, a câmara adiantara que o projeto para a intervenção no exterior estava a ser elaborado e que foi garantido o início das obras para as férias de verão de 2018.No entanto, sublinhou, "até à data, nada".Os pais fecharam esta segunda-feira a escola a cadeado, que foi retirado após a deslocação da GNR ao local.No entanto, garantem que o protesto é para continuar até que a câmara "dê garantias" quanto à realização das obras.Contactada pela Lusa, fonte da câmara disse que o projeto de intervenção "está em vias de conclusão".Acrescentou que o projeto foi objeto de revisão, para incluir obras de manutenção no edificado, nomeadamente, no telhado."À semelhança de outras intervenções no parque escolar, a obra avançará logo que haja disponibilidade financeira", refere ainda o município.