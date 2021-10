Pais já podem entrar na creche para deixar ou ir buscar os filhos

tinha que ficar à entrada.

Os pais já podem deixam ou ir buscar os filhos às creches ou amas, segundo uma nova norma da Direção Geral da Saúde (DGS)."No acesso às instalações do encarregado de educação ou pessoa por ele designado na entrega/receção da criança ou de outras pessoas devidamente habilitadas (ex. fornecedores de bens e serviços), deverá respeitar-se o distanciamento físico, evitar-se aglomerados e está recomendada a utilização de máscara facial", pode ler-se no comunicado.O novo documento não faz referência a medidas sobre a organização das salas de atividades e partilha de objetos e brinquedos que, até então, não era permitido que as crianças levassem brinquedos ou outros objetos de casa para as creches e era necessária uma sala de atividade para cada grupo.A nova norma não faz referência às medidas relacionadas com o calçado que até agora