"País não pode bloquear": MAI lança críticas ao caos no aeroporto de Lisboa devido a plenário de trabalhadores

O Ministro Administração Interna afima que marcar um plenário de trabalhadores para o horário em que o Aeroporto de Lisboa recebe entre 3.5 e 4 mil turistas "é um assunto muito sério". As declarações surgem depois de um verdadeiro caos no Aeroporto de Lisboa, devido a plenário de trabalhadores, que causou longas filas de espera.



José Luís Carneiro disse este domingo que os aeroportos de Portugal têm vindo a conhecer, este ano, um crescimento exponencial da procura: "Estamos já muito próximos de níveis de 2019. Aquilo que queríamos dizer neste momento é que o direito à greve e dos plenários é um direito incondicional dos trabalhadores, contudo é muito importante avaliar o exercício desse direito de forma a que ele não coloque em causa outros valores também muito importantes."





"Em relação aos interesses do país e à imagem que o país passa aos milhares de turistas que procuram Portugal e não compreendem como é que podem estar 3h00 ou 4h00 à espera no aeroporto", acrescenta.Luís Carneiro informou os jornalistas que durante a próxima semana irá apresentar um plano de contingência que irá mobilizar vários meios e recursos humanos, que serão recrutados em estruras do SEF de todo o país, para reforçar o contingente disponivel nos aeroportos. "Vamos também reforçar a integração de agentes da PSP e GNR no apoio ao SEF para garantir uma resposta mais célere quer no encaminhamento para as boxes de serviço na primeira linha de apoio quer na entrada no país", explica.O ministro disse ainda que o aeroporto de Lisboa contou com o apoio de muitos dos trabalhadores do SEF que não concordaram com o que foi feito este domingo, com a organização de um plenário entre as 9h00 e as 11h00, porque "sabe-se que é o periodo em que chegam mais turistas ao nosso país, entre 3.5 a 4 mil turistas."O ministro da Administração Interna criticou a organização do plenário: "É necessário promovermos uma restruturação do SEF. O país não pode bloquear porque se entende convocar um plenario de trabalhadores para uma hora em que o pais mais é procurado."Sobre a formação da PSP para apoiar SEF, Luís Carneiro diz que "está a correr da forma que estava previsto". Neste momento já foram formados 85 agentes da PSP e militares da GNR e há mais 120 em formação. Segundo o MAI, até julho estes profissionais serão integrados na primeira linha de atendimento no aeroporto sob a supervisão do SEF.