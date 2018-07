Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais pedem ajuda para encontrar filho de 14 anos que fugiu

Diogo Valentim abandonou comunidade terapêutica há uma semana com um colega.

"O meu coração está destroçado. Preciso de respostas". O desabafo é de Sónia Alves, mãe de Diogo Valentim, jovem de 14 anos que fugiu há uma semana da Comunidade Terapêutica Quinta do Sol, em Magrelos, Marco de Canaveses, com um colega de 16 anos, sem deixar rasto. O adolescente da ilha Terceira, Açores, estava na instituição à ordem do tribunal, desde dia 6. Os pais estão desesperados.



"Desde que o deixei lá, falei com ele duas vezes. Na última, senti que estava um pouco triste, mas animado porque ia estudar e mostrou-se entusiasmado com isso", disse, ao CM, a mãe do jovem. Quando soube da fuga, veio para o Norte à procura do filho. "Mal chegámos, fomos a alguns sítios onde terá sido visto e participámos o de-saparecimento na PSP", explicou. Uma semana depois, há poucas informações sobre o paradeiro do menor, que tem problemas psicológicos. "Temos sido contactados por algumas pessoas que dizem tê-lo visto na zona de Anadia, sozinho. Se foi com um colega, será ele? Será que não está ferido ou morto numa mata?", questiona, muito abalada. Desesperados, os pais só querem notícias do jovem. "Filho, volta para casa, nós estamos aqui para ti", apelou a mãe do adolescente.



Ao CM, a Associação de Respostas Terapêuticas, que gere a Quinta do Sol, confirmou a fuga dos dois menores. Nuno Cardoso, diretor-executivo, garantiu que "foram acionados todos os meios previstos" e que está a acompanhar aquela família.