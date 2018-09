Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais pedem apoio especial para menino em escola de Setúbal

Por S.G.C. | 08:32

Mário Rafael, de 12 anos, sofre de uma síndrome genética desconhecida que o impede de ter o desenvolvimento normal para um menino da sua idade, mas que não o impossibilitou de terminar o quarto ano de escolaridade numa escola da rede pública, em Setúbal.



Este ano letivo, o Ministério da Educação quer que Mário tenha aulas na Escola Secundária da Bela Vista, na mesma cidade, mas a família opõe-se à decisão e pede que a criança tenha apoio especializado.



"No ano passado, ele ia uma vez por semana à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Setúbal e evoluiu. Perdeu muitos medos.



Uma escola,dita normal, vai ser muito agressiva para o Mário, vai sentir-se perdido", conta ao CM a mãe do menino, Joana Santos.



O ME diz que houve um reforço de pessoal naquela escola para responder a estes casos e garante que o processo do menino está em reavaliação.