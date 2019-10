País preocupado com falta de água no Tejo

Os autarcas de Portugal e Espanha estão preocupados com a redução "drástica" do caudal do rio em toda a extensão do Tejo Internacional."A situação é inédita e inaceitável, demonstrando profunda insensibilidade para com este território", pode ler-se num comunicado conjunto. Do lado português subscrevem o comunicado os autarcas de Castelo Branco, Vila Velha de Ródão e Idanha-a-Nova. Uma das situações mais dramáticas é a do rio Pônsul, que está quase seco em algumas zonas.Esta segunda-feira, o movimento ProTejo alertou para o facto de Espanha não estar a cumprir a Convenção de Albufeira, que estabelece caudais médios.Nas contas da ProTejo, apenas 1900 hectómetros cúbicos – ou seja 70% – do caudal de 2700 hm3, fixados na Convenção, foram enviados para Portugal de outubro de 2018 até ao final de julho de 2019.Ao CM, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), explica que a "ausência de precipitação condiciona fortemente as afluências", esclarecendo, no entanto, que "os caudais na secção de fronteira não estão a zero".A APA diz que a concessionária das barragens de Fratel, Vila Velha de Ródão e Belver, Gavião, "tem cumprido" com o lançamento de um volume mínimo diário, assim como na barragem de Cedillo, em Cáceres, Espanha. A APA confirma, no entanto, que os valores de caudal registados em Espanha são "muito baixos".O outono fica marcado por valores de precipitação baixos ou nulos no território do continente. E as previsões meteorológicas não apontam para que a situação possa mudar, pelo menos nos próximos dez dias.O tempo seco acaba por agravar ainda mais a situação de seca que atinge todo o território. Um terço do País – Algarve, Alentejo e a parte do Sul do Ribatejo – estão mesmo em situação de seca severa ou extrema.Associada à falta de chuva estão "temperaturas elevadas acima dos valores médios para esta época.