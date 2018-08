País reagiu à falha da rede Multibanco nas redes sociais

Portugal esteve cerca de hora e meia sem serviço da rede Multibanco, no passado domingo dia 12.

Uma falha na rede multibanco a nível nacional travou o levantamento de dinheiro e pagamentos via electrónica durante cerca de hora e meia, no passado domingo, dia 12 de agosto. Os portugueses mostraram a sua indignação e muitas foram as queixas e desabafos que surgiram nas redes sociais devido à falha técnica.

As publicações foram da mais variada ordem pois houve quem se mostrasse indignado, quem se questionasse sobre o problema, e até alguns posts mais humorísticos surgiram devido à falha do serviço Multibanco

pessoal, serviços MB estão todos em baixo. Apps, MBWAY ou caixas multibanco não estão a funcionar. — (@agnesriviera) 12 de agosto de 2018









Rede multibanco nacional offline, associado ao monopólio da SIBS que faz muitos restaurantes não aceitarem cartão: estamos há 45 minutos à procura de um sítio para jantar sem dinheiro físico. — Pedro Figueiredo (@Razzo) 12 de agosto de 2018









Alguem ta a conseguir levantar dinheiro ou pagar as cenas com cartao multibanco ????????? — Bruna Vasconcelos (@brunaaaa19181) 12 de agosto de 2018











Apesar dos constrangimentos técnicos também houve quem reagisse com humor à falha da rede Multibanco.











O Multibanco está em baixo.

O Multibanco está em baixo. Nem MBWay nem nada ... Num Domingo à noite. pic.twitter.com/XHdV4PQKdi — Daniel Fontoura (@Dan_Fontoura) 12 de agosto de 2018









Também a rede Multibanco anunciou a falha no Twitter dizendo que o problema já estava resolvido e o sistema operacional.





Constrangimentos técnicos que motivaram dificuldades na utilização do MULTIBANCO estão resolvidos. Sistema já operacional. — MULTIBANCO (@multibanco) 12 de agosto de 2018