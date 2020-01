País 'tem uma cara diferente' fruto da limpeza dos terrenos

"Nota-se que o país tem uma cara diferente", considera o investigador na área dos incêndios Xavier Viegas, que esteve presente no primeiro dia do seminário sobre Incêndios Rurais, organizado pelo Instituto Politécnico de Bragança:"Quem vive onde haja convivência com floresta, nota que há muita mais limpeza junto das casas e nas vias. Houve um trabalho que foi feito, e criou-se essa sensibilização, não sei se também por força da ameaça das coimas, mas o que é um facto que se nota que o país tem uma cara diferente", disse aos jornalistas à margem da sessão.



O investigador, que integrou a comissão independente aos fogos de Pedrógão Grande, de 2017, considera que é "uma parte do muito que há a fazer", mas que é prioritária, na defesa das pessoas "junto às suas casas e das suas vidas". Contudo, há mais a fazer:"Nomeadamente o trabalho da defesa estrutural das faixas e da gestão das florestais, que estão planeadas e há muitos anos previstas, mas que não estão realizadas. É uma das coisas que falta fazer", salientou.





No distrito de Bragança, esta mudança sente-se no terreno.Em 2019, no âmbito do programa Floresta Segura, foram feitas cerca de 500 notificações para limpeza de terrenos, junto a casas ou vias, e só cerca de uma centena chegaram a ser auto de contraordenação:"Há sempre resistência em mudar os hábitos. Principalmente aqui no nosso distrito, acho que as pessoas querem é ter informação. Às vezes não fazem melhor porque falta-lhes isso. Sempre fizeram [da mesma forma], já no tempo dos seus avós, que tinham uma forma de trabalhar. Têm-se que se adaptar. O trabalho tem sido bastante profícuo", salienta Carlos Felizardo, comandante distrital de Bragança da Guarda Nacional Republicana.O comandante que explica como se vão processar estas ações nos próximos meses: "Já estamos a fazer o planeamento de ações de sensibilização, que é fundamental, para ir ao encontro das pessoas, explicar-lhes o que é que elas têm que fazer e as preocupações delas. Mais à frente, vamos passar por todas as áreas identificadas como prioritárias para a fiscalização".A prevenção que tem sido prioridade nos agentes de Proteção Civil:"Houve um esforço muito grande, após o ano trágico de 2017, em que se fez uma série de ações, incluindo o programa Aldeia Seguras, Pessoas Seguras, com um forte investimento na proteção das pessoas e sensibilização das mesmas", salienta o comandante distrital de Proteção e Socorro do distrito de Bragança. Neste momento o maior risco no distrito "é sempre a salvaguarda das pessoas e dos seus bens essenciais".A região que nos últimos anos tem sido poupada a grandes fogos, mas as áreas de risco tendem a aumentar com "o grande abandono de áreas muito extensas e de grande continuidade, que podem potenciar incêndios de grandes dimensões. Cada vez mais áreas ardidas, muito potenciadas pelo abandono da agricultura e da própria desertificação que o nosso distrito, infelizmente, sofre", afirmou João Noel Afonso.Outro tema em debate foi o Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em consulta pública até 5 de feveiro, e que vai vigorar nos próximos 10 anos:"O foco deste plano é permitir mitigar os grandes incêndios. A visão do plano é para apoiar na resolução dos eventos extremos (...). Não queremos que 2017 se volte a repetir. Para que isso aconteça temos que mudar a paisagem, pensar numa escala mais larga, que permita criar barreiras efetivas à proporção desses grandes incêndios. E temos que trabalhar a população, os agentes e a sua qualificação", explicou Paulo Mateus, da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF).Sobre este plano, Xavier Viegas frisa que estes 10 anos não serão suficientes para mudar a sociedade e a floresta:"São processos lentos. Já se começou antes e já se notam algumas mudanças. São tarefas para uma geração. Algumas vão levar, se calhar, várias gerações", acredita.Na noite desta quinta-feira, no teatro municipal de Bragança, o seminário continua com uma tertúlia "Papel da Comunicação Social na problemática dos Incêndios Rurais", com a participação também doO seminário continua esta sexta-feira, em Valpaços.