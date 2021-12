País trava no Natal e Ano Novo para conter propagação da Covid-19

O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira um conjunto de restrições que entram em vigor a partir das 0h00 de sábado (dia de Natal). A semana de contenção prevista para 2 a 9 de janeiro foi assim antecipada para 25 de dezembro, o que implica o fecho de discotecas, bares, creches e ATL, bem como o teletrabalho obrigatório. As lojas também vão ter acesso limitado. Na prática, haverá duas semanas de contenção.









Passa a ser obrigatório o teste negativo para entrar em alojamentos turísticos, casamentos e batizados, espetáculos culturais e recintos desportivos.

Medidas anticovid para Natal e Ano Novo





Leia também Semana de contenção antecipada e testes Covid obrigatórios. Veja as novas medidas O primeiro-ministro avançou que a reavaliação das restrições será a 5 de janeiro, data em que será definido se o plano inicial se pode manter com o fim das restrições marcado para domingo, 9 de janeiro.

António Costa disse esperar que as escolas reabram no dia 10 de janeiro, como preveem as atuais medidas de contenção, mas adiantou que será preciso reavaliar a situação. “Acho que já todos aprendemos, ao longo desta pandemia, que não é uma questão de acreditar, de ser otimista ou pessimista. É uma questão de ser realista e de, a cada passo que damos, ver a situação em que efetivamente estamos”, disse.





O chefe do Executivo apelou para que os portugueses contenham “o mais possível as celebrações natalícias no seu núcleo familiar”, avisando que “este ainda não é o novo Natal normal das nossas vidas”. Pediu que “ninguém deixe de fazer um daqueles autotestes, todos os que puderem que façam um teste antigénio na farmácia, os que puderem façam mesmo um teste PCR porque cada um destes níveis aumenta a certeza de que estaremos em segurança no Natal”. A recomendação para que “sempre que possível” as casas sejam arejadas e possa haver uma janela aberta foi também deixada pelo primeiro-ministro, que apelou ao uso da máscara na rua.



83% dos maiores de 65 já têm dose de reforço



O primeiro-ministro anunciou que 83,5% das pessoas com mais de 65 anos já tiveram a dose de reforço. António Costa atribui a estes números a redução de internamentos e mortes por Covid.





ahresp descontente com novas medidas







Filha de Costa em isolamento

“Passarei o Natal com a minha mulher, o meu filho e a minha nora, a minha mãe e o meu padrasto. Somos seis e tomaremos cuidados. Teremos as janelas de forma a arejar, de máscara sempre que for necessário”, disse António Costa, que lamenta não estar com a filha Catarina, que está em isolamento. “Ao meu irmão e sobrinhos desejei-lhes um bom Natal. Havemos de nos encontrar, mas ainda não vai ser neste dia 25”, concluiu.



Leia também "Este ainda não é o novo Natal normal das nossas vidas", lamenta António Costa A AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal considera que as medidas anunciadas frustram as expectativas dos empresários. Pedem mecanismos de compensação.

Função Pública ganha dois dias



O Governo vai dar tolerância de ponto nos dias 24 e 31 aos funcionários públicos. Em anos anteriores, o Governo justificou esta medida com as “deslocação de muitas pessoas para fora dos locais de residência no período natalício e de Ano Novo” para “reuniões familiares”.