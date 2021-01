No primeiro dia do ano aumentaram os internados em hospitais devido à Covid-19. No dia 1 estavam 2858 doentes em Enfermaria (mais 52 face ao último dia de 2020), dos quais 492 (mais nove) em Intensivos. Um indicador do que poderão ser as primeiras semanas de janeiro, depois de uma época natalícia com restrições leves, com muitos portugueses a passar a Consoada com família fora do agregado familiar, e com a chegada das temperaturas muito baixas ao continente.









Em todo o País foram confirmados 3241 novos casos e 1482 pacientes foram dados como recuperados. Registaram-se 73 mortes associadas à Covid-19, o que levou Portugal a ultrapassar a fasquia dos sete mil óbitos de infetados (são agora 7045). Ao contrário do que foi a regra nas últimas semanas, foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se registaram mais casos novos (1418) e óbitos (28), suplantando a região Norte, que teve 1104 casos e 22 mortes registadas no primeiro dia de 2021.

Atualmente, o País ocupa a 17ª posição a nível europeu (38º em todo o Mundo) no número de óbitos por Covid-19, e na taxa de mortes associadas à doença por milhão de habitantes (692) está acima de territórios como os Países Baixos (674), Grécia (473), Irlanda (453) ou Alemanha (412). Neste campo, é São Marino o país com a taxa de mortalidade mais elevada (1737 óbitos por milhão), embora seja um país com apenas 34 mil habitantes (regista 59 óbitos). A Bélgica é dos países ‘grandes’ o que tem mais mortes por milhão de habitantes: 1686.