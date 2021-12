De janeiro a outubro nasceram menos 5965 bebés que nos mesmos meses de 2020. Em outubro nasceram 6761 crianças, menos 8,4% do que no mesmo mês do ano passado. Desde o início do ano foram registados 65 596 nados-vivos em Portugal. A manter-se a média de 6560 nascimentos por mês, 2021 será o primeiro ano em que o número de bebés não chegará aos 80 mil.