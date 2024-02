Palacete Touzet em Alcântara vai dar lugar a habitação

A Câmara de Lisboa aprovou a demolição do Palacete Touzet, em Alcântara, com a preservação de fachadas, para construir um novo edifício, projeto proposto em 2017 para alojamento turístico, que ficou suspenso e que agora será destinado a habitação.

Em reunião privada do executivo municipal na quarta-feira, o projeto de arquitetura para o palacete localizado na Rua dos Lusíadas 15-17 foi aprovado com o voto de qualidade do presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD).

Datado de 1888, o edifício foi ateliê/sede da empresa de construção Touzet.