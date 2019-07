Palácio de Mafra e Bom Jesus de Braga são Património Mundial da UNESCO

A distinção do Real Edifício de Mafra - que inclui Tapada Nacional, Jardim do Cerco, Escola de Armas, Palácio e Basílica -, assim como a classificação do Santuário do Bom Jesus de Braga, elevou este domingo para 17 o número de monumentos nacionais que são Património Mundial da Unesco.O Museu Nacional Machado de Castro passa a estar integrado na área classificada da Universidade de Coimbra, distinguida em 2013. As decisões foram tomadas na 43ª Sessão do Comité do Património da Unesco, que decorre em Baku, no Azerbaijão, até quarta-feira. "Mais um motivo de orgulho para Portugal. Parabéns a todos os que contribuíram para tal reconhecimento", escreveu o primeiro-ministro António Costa, no Twitter.Datado do século XVIII, o Palácio Nacional de Mafra - construído no reinado de D. João V - é um dos mais relevantes monumentos representativos do barroco em Portugal. Domingo foi, por isso, "um dia histórico para Mafra e para Portugal, porque esta candidatura, preparada há 10 anos, foi aprovada", disse Hélder Sousa Silva, presidente da Câmara de Mafra, para quem a distinção "só peca por tardia, devia ter sido classificada há muito tempo".Mais a norte, Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, considerou que o reconhecimento do Bom Jesus é um momento "de felicidade, de orgulho para a cidade e para toda a equipa que trabalhou para que esta classificação fosse possível, mas também coloca sobre a cidade uma grande responsabilidade, que é a de tudo fazer para que o local continue à altura desta distinção".A candidatura do Santuário foi questionada pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios - que faz a apreciação das candidaturas - quanto à autenticidade e integridade do monumento que, após o seu cabal esclarecimento, deu o aval à classificação."O que torna isto excecional? Não só a dimensão, mas a exigência técnica da construção. Haverá certamente uma maior consciencialização do que é que significa o bem. Voltámos a ter uma visão holística da coisa, tal como D. João V a entendeu, e isso é um marco importantíssimo.""É uma obra do tempo dos reis, importante para ao concelho de Mafra, como a já muito visitada Ribeira de Ilhas. Com esta distinção, atribuída ao convento de Mafra, é evidente que haverá mais movimento. De resto, lendas como a existência de ratazanas, em grande dimensão e número, é tudo treta."