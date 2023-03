Um palácio centenário degradado, propriedade do Ministério da Defesa e que era usado pelo Exército, em Faro, e um bloco de apartamentos, que começou a ser construído para acolher elementos deslocados da Autoridade Marítima, em Olhão, mas nunca chegou a ser terminado, são dois dos imóveis do Estado que estão ao abandono no Algarve.









