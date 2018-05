Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Palmas e flores para padre espancado

Paroquianos de Lamego receberam sacerdote este domingo em clima de festa.

Por Patrícia Moura Pinto | 08:00

O padre agredido em Cambres, Lamego, por um popular a 20 de maio, no final da missa, foi este domingo alvo de uma manifestação de carinho e solidariedade protagonizada pelas gentes da vila que se emocionaram dentro e fora da igreja.



Dezenas de fiéis reuniram-se em frente da igreja matriz da freguesia e, à sua chegada, entregaram flores ao padre Bouça Pires, bateram palmas e deram-lhe numerosos abraços. Muitos choraram. Emocionado, o padre afirmou nunca ter duvidado "do amor" do seu povo e garantiu, mais uma vez, que o ato de agressão exercido sobre si "se circunscreve a um episódio isolado".



Teresa Duarte era uma das devotas que "aguardava ansiosamente" pelo dia de ontem. "O senhor padre tem feito muito bem às nossas gentes e queremos provar a vontade que temos de que ele continue a ser o nosso pároco". O padre garantiu que vai continuar na paróquia.