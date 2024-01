Mais de 250 habitações em Almeirim ficaram sem fornecimento de energia elétrica desde a tarde de terça-feira devido a uma palmeira que estava demasiado próxima de uma linha de média tensão, e que ameaçava ‘tocar’ no poste do equipamento, onde existe também um posto de transformação. A situação tardou em ser resolvida porque os trabalhadores da E-Redes estão em greve. A empresa ligou um gerador de apoio durante a noite, o que reduziu para cerca de 20 o número de casas sem energia elétrica, tendo o serviço sido normalizado apenas esta quinta-feira. O atraso na resposta deixou desagradado o presidente da câmara. Pedro Ribeiro apresentou uma reclamação formal e afirma que a autarquia “está disponível para apoiar todas as queixas” dos munícipes.