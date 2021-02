Palmira Cruz, com 106 anos celebrados no dia 9, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 em Coruche. A escolha da idosa teve como objetivo incentivar a população mais idosa local a tomar a vacina.“Começámos com um sinal positivo de esperança de vida e de que mesmo as pessoas com 106 anos se devem disponibilizar para a vacina”, disse Carlos Ferreira, diretor do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, que apelou aos utentes para atualizarem os números de telefone junto dos centros de saúde, porque 50% não estão a atender: “Quanto mais depressa tivermos os contactos corretos mais depressa vamos abranger toda a população.” E aconselhou os utentes a darem o contacto de um familiar se tiverem dificuldade em atender o telefone.