Pampilhosa da Serra garante vigilância nas praias fluviais só até domingo

A Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, vai assegurar a vigilância nas praias fluviais apenas até domingo, devido às "consequências do período de seca que afeta o país".

O Município da Pampilhosa da Serra deu nota de que nos últimos anos tem assegurado a vigilância das praias fluviais até meados de setembro.

Este ano, devido às "consequências do período de seca que afeta o país", serão apenas garantidas "todas as condições para a prática balnear até ao dia 04 do mesmo mês [setembro]", referiu a autarquia, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A decisão foi dada a conhecer na última reunião de Câmara, na segunda-feira.

"Apesar de termos as análises à água sempre em excelente qualidade, a quantidade cada vez é menor", disse, citado na nota de imprensa, o presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio.

As "águas paradas acabam por ganhar lodo", o que não significa que os rios estejam "poluídos ou sujos", acrescentou.

Segundo a mesma nota, o Município "quer tentar ter o melhor cartão de visita possível" e, por isso, foi determinado o "encerramento da época balnear alguns dias antes do previsto".

O autarca apelou no comunicado à "sensibilidade de todos".

"Nós gostaríamos de prolongar a época balnear, mas é preferível assim para evitar outros problemas", frisou.

As praias fluviais continuam a estar acessíveis a partir domingo, ainda que não estejam asseguradas as condições plenas de utilização.