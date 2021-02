PAN confiante na constitucionalidade do diploma da eutanásia

O PAN manifestou-se esta quinta-feira confiante na constitucionalidade do diploma que despenaliza a eutanásia, mas lamentou que o Presidente da República nada tenha dito na campanha sobre a sua intenção de enviar o texto para o Tribunal Constitucional (TC).

"Temos a plena convicção de que texto final aprovado pela Assembleia da República está conforme à Constituição, foi um processo amplamente participado e debatido e que contou com contributos de diferentes especialistas e pareceres", salientou a líder parlamentar do partido Pessoas-Animais-Natureza, Inês Sousa Real, em declarações aos jornalistas no parlamento.

Ainda assim, a deputada admitiu que "se houver algo a apontar" por parte do TC, "há todo um caminho que pode e deve ser feito" pelo parlamento para ajustar a lei.