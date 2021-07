PAN quer limitar utilização de animais de companhia na caça

O PAN quer limitar a utilização de animais de companhia na caça, numa iniciativa legislativa que já deu entrada para revogar a atual Lei de Bases da Caça, anunciou esta terça-feira a porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza, Inês de Sousa Real.

"Uma das grandes mudanças nesta iniciativa prende-se com a limitação da utilização de animais de companhia na atividade cinegética", afirmou Inês de Sousa Real, em Leiria, no discurso com que encerrou as primeiras jornadas parlamentares do partido, com o mote "Travar o ponto de não retorno, ação de resposta à crise climática".

Para Inês de Sousa Real, não se pode "continuar a tratar os animais de companhia da forma como até aqui têm sido tratados, colocando-os em matilhas, em canis completamente obsoletos e degradados, transportando-os sob qualquer condição, deixando-os ao abandono quando a atividade cinegética termina ou até mesmo, muitas das vezes, sem quaisquer condições de alimento ou abeberamento naquilo que são os seus alojamentos".