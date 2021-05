Em 2020 as autoridades destruíram menos 10 805 ninhos de vespa-asiática em Portugal continental. Em 2019 tinham sido destruídos 24 053 ninhos, mas em 2020 apenas 13 248 foram eliminados, o que representa uma quebra de 55%, de acordo com dados do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). A causa, segundo os especialistas, foi o confinamento. Já as consequências, essas, podem ser devastadoras.