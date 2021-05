Pandemia aumenta número de sem-abrigo, mas faltam dados estatísticos

O início da pandemia da covid-19 provocou um aumento de pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente entre migrantes, constatou a provedora de Justiça, que alerta para a falta de dados estatísticos que permitam acompanhar a evolução da situação.

A provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, publicou esta quinta-feira, na página da internet deste órgão de Estado, três estudos "sobre os tempos extraordinários" que se vivem atualmente na sequência da pandemia provocada pela covid-19, um sobre o tema da educação, outro sobre o Estado de direito e um terceiro sobre as pessoas sem-abrigo.

Relativamente a este último, a provedora de Justiça refere que o início da pandemia "terá aumentado ainda mais" o número de pessoas em situação de sem-abrigo, "o que se ficou a dever nomeadamente à perda súbita de empregos, na sua maioria já precários".

"O aumento da população sem-abrigo terá ainda ocorrido entre a população migrante e entre ex-reclusos beneficiários do regime de libertação excecional", aponta.

Maria Lúcia Amaral aponta algumas falhas em matéria de contabilização das pessoas sem-abrigo e refere que, apesar de terem sido criadas metodologias para a recolha de dados e caracterização da população, continua a existir "discrepâncias entre os dados conhecidos", além da "inexistência de dados que permitam acompanhar a evolução do fenómeno ao longo do ano".

Ainda assim, a provedora de Justiça disse que foi possível aferir que no final de 2019 "estavam referenciadas mais pessoas em situação de sem-abrigo do que relativamente a[o mesmo período de] 2018".

"A diferença de um milhar de pessoas sinalizadas no final de 2019 indicia um crescimento desta população que parece ser preponderante nas pessoas 'sem casa'", destaca.

Segundo os dados que a provedora de Justiça conseguiu recolher, a maioria das pessoas sem-abrigo vive nos grandes centros urbanos, designadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, sendo regra a população "sem casa", apesar de haver alguns concelhos onde a maioria são pessoas "sem teto".

São sobretudo homens que vivem nesta condição, "sendo também recorrente a existência de problemas de saúde, incluindo de saúde mental e de dependências".

"Uma vez que não se conhecem dados desagregados deste fenómeno, não é possível uma análise mais fina da realidade, globalmente considerada", refere a provedora, que sublinha que estes estudos não pretendem "ter a exaustão e o rigor que é próprio de trabalhos que outros realizarão".

No entanto, Maria Lúcia Amaral receia que mais famílias possam vir a precisar de ajuda, nomeadamente para encontrar uma alternativa habitacional, assim que terminarem as medidas legislativas que suspenderam os despejos e os efeitos decorrentes da cessação dos contratos de arrendamento por denúncia do senhorio ou caducidade.

A provedora de Justiça defende, por isso, soluções de habitação "orientadas para o reforço de oportunidades em detrimento de integração em centros de acolhimento coletivo".

Em matéria de emprego e formação entende que devem ser promovidas soluções que vão ao encontro das necessidades da pessoa e promovam a sua autonomização.

Diz também que o acesso à saúde não pode ser descurado e que a "mudança no modelo de intervenção passa também por um maior investimento na prevenção, com indicadores claros e precisos de situações de risco".

"Seja para evitar que a pessoa se encontre pela primeira vez na situação de precariedade e exclusão associada à condição de sem-abrigo, seja para evitar que a ela regresse", sustenta Maria Lúcia Amaral.